TAP. Empresa não fechou número de contratações e quer atuar com "precaução"

Christine Ourmières-Widener, que falava aos jornalistas na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), assegurou estar ainda "a trabalhar nos números finais", que poderão sofrer alterações em função da procura, por isso, vincou querer atuar "com precaução".

Questionada pela Lusa sobre a possibilidade de terminar definitivamente, em 2023, com os horários reduzidos para a tripulação de cabine, esta responsável disse apenas que se tem registado uma "discussão positiva" com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo e da Aviação Civil (SNPVAC) e que a suspensão da redução de horário de trabalho e a reintegração de alguns funcionários é "uma notícia bastante positiva para toda a comunidade".

A TAP vai avançar, a partir de 01 de abril, com a suspensão da redução do horário determinada nos acordos de emergência com os tripulantes e pretende ainda reintegrar profissionais que saíram da companhia e mesmo contratar a prazo.

Numa mensagem interna enviada aos colaboradores, a que a Lusa teve acesso e noticiou na quarta-feira, a companhia aérea indicou que tendo em conta as previsões para o verão IATA 2022, decidiu "apresentar medidas que viabilizam um aumento de capacidade da operação a fim de a preparar para um desejável contexto de recuperação de atividade da TAP".

A companhia, que avisa que estas medidas são de "natureza tentativa e transitória" e que podem ser "atenuadas ou interrompidas" caso seja necessário, decidiu suspender uma parte do acordo temporário de emergência que assinou com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

Assim, a TAP vai avançar com a "suspensão temporária do regime de redução do período normal de trabalho", previsto numa das cláusulas do acordo e que determinava a "introdução de redução do período normal de trabalho transversal a todos os tripulantes, num regime de redução do período normal de trabalho" que este ano "se fixou em 10%", lê-se na mensagem.

Também na quarta-feira, o SNPVAC disse que a decisão da TAP em suspender a redução do horário de trabalho "veio satisfazer" as pretensões dos tripulantes, mas quer o fim definitivo em 2023.

Numa mensagem interna aos associados, a que a Lusa teve acesso, a estrutura sindical referiu que "depois de vários meses em que a direção do SNPVAC foi questionando a viabilidade da redução do Período Normal de Trabalho [PNT], é com uma enorme satisfação" que anuncia "a suspensão dos 10% da redução do PNT com efeitos imediatos a partir de dia 01 de abril e previsivelmente até 31 de dezembro, tendo em conta a robustez da operação".

Esta decisão da TAP "veio satisfazer as pretensões da classe que há muito ambicionava tal suspensão, assim como legitimar a posição do SNPVAC sobre o tema", apontou, destacando que "esta medida vai permitir um significativo aumento do rendimento dos tripulantes, para além de garantir o pagamento das horas extra acima dos `plafonds` mensais, como está previsto no AE [Acordo de Empresa] e que o SNPVAC também sempre defendeu (mesmo durante a vigência do Acordo Temporário de Emergência)".

O sindicato garantiu que está "neste momento a trabalhar, não para a suspensão desta medida, mas sim para o seu fim definitivo também em 2023".