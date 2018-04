TAP envia dois A330 para transportar passageiros retidos na Madeira

Lusa10 Abr, 2018, 10:46 | Economia

"A TAP vai enviar hoje dois A330 para o Funchal, um às 10h40 e outro às 16h05, para trazer os passageiros que ficaram retidos pelo mau tempo ontem (segunda-feira)", disse fonte oficial da transportadora nacional à Lusa.

O vento forte que se fez sentir no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo provocou o cancelamento de 11 voos e forçou outros 11 a divergir para vários locais, informou fonte da estrutura.

Apesar do vento forte e aproveitando algumas abertas, até às 18h30, 14 aviões conseguiram aterrar na pista da Madeira.

De acordo com os dados apurados pela Lusa, cerca de 300 passageiros de voos que divergiram para a ilha do Porto Santo viajaram para a Madeira no navio Lobo Marinho, o ferry que faz as ligações inter-ilhas.

Ao final da tarde de segunda-feira as condições atmosféricas começaram a permitir o movimento de aterragens e descolagens, estando a situação a normalizar-se para os passageiros afetados.