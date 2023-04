TAP. Governo prevê avançar para o processo de privatização antes do Verão

"O Conselho de Ministros aprovou a resolução do Conselho de Ministros que mandata o Ministério das Finanças e a Parpública para a realização das avaliações independentes à TAP", disse Medina numa conferência de imprensa conjunta com o ministro das Infraestruturas, João Galamba.

“Avaliações que são obrigatórias, pela lei, como condição prévia ao processo de privatização da companhia”, afirmou Fernando Medina no final da reunião do Conselho de Ministros.



"Esta resolução tem esta importância de mandatar o Ministério das Finanças para a realização dos atos que são necessários à determinação do que é a avaliação da companhia", explicou o responsável pela pasta das Finanças.



A partir da avaliação da companhia, o governo “estará habilitado à aprovação e definição das espécies legais seguintes. Cumprindo escrupulosamente com o que determina a legislação”.



Os passos seguintes serão um decreto-lei, que o Governo espera aprovar antes do verão. A avaliação financeira será realizada por duas entidades independentes.



Já o ministro das Infraestruturas, João Galamba, salientou a importância do valor do ativo da TAP.



Uma “a dimensão do hub, a conectividade, a valorização clássica de uma empresa de aeronáutica” e também “as oportunidades relacionadas com as transições energéticas”.



“O hub de Lisboa, do aeroporto Humberto Delgado já é importante de produção e distribuição de combustíveis sintéticos para a aviação. Uma dimensão nova na aviação”.



Em relação à calendarização do processo, Fernando Medina revelou que a expetativa “é que o Conselho de Ministros possa aprovar o decreto-lei antes do verão”.



Quando questionado sobre os documentos enviados à Comissão de Inquérito à TAP, o ministro das Finanças garantiu “que o Governo age sempre na defesa do interesse público”.



Já João Galamba revelou que a localização do novo aeroporto de Lisboa será “muito importante na valorização da TAP, porque está relacionado com o tamanho do hub”.



O ministro das Infraestruturas acrescentou ainda “há interessados” na compra da companhia aérea. “A TAP é uma grande companhia”.



Para já, o Governo não confirma se avança com a totalidade da privatização da companhia aérea.







Ou seja, de acordo com Fernando Medina, questões sobre qual a percentagem da TAP que será privatizada ou se será estabelecido algum encaixe financeiro mínimo a receber pelo Estado no âmbito do processo de privatização "só podem ser alvo de decisão por parte do Governo após concluídas as avaliações independentes ao valor da companhia aérea".







Para João Galamba, o processo que se inicia agora “insere-se na defesa do interesse público e do Estado português na TAP”.







O ministro das Finanças confirmou ainda que já existem “várias manifestações de interesse” que são públicas e “temos a expetativa que se venham a concretizar no maior número possível, quando chegarmos à fase de apresentação de propostas”.



A apresentação de propostas será “numa primeira fase mais abrangente” e “numa segunda fase com propostas mais vinculativas”.



“A nossa expetativa é de trabalhar para que esse número seja o mais elevado possível, para que possamos então, poder ter a melhor escolha relativamente ao futuro da companhia”, rematou Fernando Medina.