TAP. Governo reage positivamente a posição de David Neelemen

David Neelemen agradece o empréstimo de emergência do Estado português à TAP, e até aceita a entrada imediata do estado na Comissão Executiva da empresa, mesmo antes de uma eventual capitalização do empréstimo. A primeira reação do governo é do ministro da Economia, que fala já numa boa notícia para o país.