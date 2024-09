A Inspeção-Geral de Finanças não tem dúvidas de que o negócio entre os acionistas da TAP e a Airbus era do conhecimento do Governo.

A operação foi explicada numa carta enviada à Parpublica que seguiu com o conhecimento da secretária de Estado do Tesouro e do secretário de Estado das Infraestruturas na altura, Miguel Pinto Luz.



Sobre esta mesma operação, há um ano, no Parlamento, Pinto Luz disse que o compromisso assumido era que os fundos da Airbus ficariam na TAP durante 30 anos.