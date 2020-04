TAP já fez pedido de auxílio ao Estado, afirmou Miguel Frasquilho

Miguel Frasquilho falava na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito de um requerimento do Bloco de Esquerda (BE) sobre a situação da TAP e planos para o futuro.

"A TAP já endereçou um pedido de auxílio ao Estado português", afirmou o `chairman` da empresa, salientando que a transportadora aérea portuguesa tem "a vantagem de ter o Estado como acionista".

Miguel Frasquilho referiu ainda que o apoio às operadoras aéreas acontece "em todos os países europeus", tal como nos Estados Unidos, "onde foi negociado um pacote de auxílio às empresas" e onde está em cima da mesa a tomada de participações na estrutura acionista em diversas empresas de aviação.

O `chairman` salientou que o "reforço da posição acionista do Estado não pode ser descartada" no contexto atual, como "nenhum cenário pode ser descartado", tendo em conta a pandemia do novo coronavírus.

"Temos a expectativa que possamos conhecer essa resposta muito em breve", acrescentou.

"Estou certo que vamos encontrar a melhor solução para a TAP para garantir o futuro da companhia", salientou o gestor.

Além disso, "estamos conscientes que esse auxílio" irá aparecer "com condicionalismo associado", uma vez que "quem ajuda pode impor condições", apontou.