TAP. João Galamba vai ser ouvido na próxima quinta-feira

O ex-adjunto de Galamba, Frederico Pinheiro, será ouvido no dia 17 de maio, às 14horas. Eugénia Cabaço, chefe de gabinete de João Galamba, será ouvida logo depois, às 17h00.







Estas foram algumas das audições marcadas pela mesa e coordenadores da comissão parlamentar de inquérito à TAP e anunciadas aos jornalistas pelo novo presidente, o socialista António Lacerda Sales, segundo o qual este calendário foi consensualizado entre os diferentes grupos parlamentares.





O caso, que remonta a 26 de abril, envolveu denúncias contra o ex-adjunto Frederico Pinheiro por violência física no Ministério das Infraestruturas e furto de um computador portátil, já depois de ter sido demitido.



Este episódio gerou uma divergência pública entre o Presidente da República e o primeiro-ministro, em torno da manutenção no Governo do ministro das Infraestruturas, que apresentou a sua demissão, mas que António Costa não aceitou.



Frederico Pinheiro acusou o Ministério de tentativa de ocultação de documentos pedidos pela comissão parlamentar de inquérito à TAP, relativamente às notas do ex-adjunto da reunião preparatória da audição da ex-presidente executiva da companhia aérea, Christine Ourmières-Widener, na véspera da audição na comissão parlamentar de Economia, em janeiro.



João Galamba negou as acusações, sublinhando que não houve ocultação uma vez que as notas, enviadas pelo ex-adjunto no corpo de um email, foram endereçadas à comissão de inquérito.