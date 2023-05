TAP. Lacerda Machado aponta dedo a Pedro Nuno Santos

A reação do ex-governante foi dada ao jornal Observador, depois do antigo administrador da companhia aérea ter revelado ontem na comissão parlamentar de inquérito que tinha sido alvo de pressão política no sentido de votar contra o orçamento de 2020 da TAP.



O ex-secretário de Estado assume, no entanto, que o ministro atuou dentro das suas competências de tutela e o administrador esteve mal ao não querer respeitar.