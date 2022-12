TAP. Marcelo pede esclarecimentos sobre critério da indemnização a Alexandra Reis

"Há uma coisa que não há dúvidas: há um acordo. Se fosse uma rescisão não receberia aquela quantia", disse Marcelo.



O Presidente da República disse que é necessário perceber por que terminou a colaboração de Alexandra Reis com a empresa e qual foi o critério para aquela indemnização.



"É importante esclarecer o que se passou", disse Marcelo. "Depois dos esclarecimentos, quem tem de tomar uma iniciativa é a própria interessada", acrescentou.



Depois de Pedro Nuno Santos e Medina terem enviado, esta segunda-feira, um comunicado conjunto a pedir esclarecimentos à TAP sobre o montante indemnizatório, Alexandra Reis, antiga administradora executiva da TAP e atual secretária de Estado do Tesouro, disse que devolveria "de imediato" caso lhe tivesse sido paga, qualquer quantia que acreditasse não estar no "estrito cumprimento da lei" na sua saída da TAP.