TAP. Miguel Frasquilho explica aos deputados plano de rotas e apoios à companhia aérea

Hoje, o Presidente do Conselho de Administração da TAP explica, no Parlamento,os apoios à companhia aérea e a estratégia de rotas. Miguel Frasquilho mostrou-se surpreendido com a providência cautelar apresentada pela Associação Comercial do Porto, para travar a injeção de capital na empresa.