TAP. Miguel Frasquilho garante que estão em curso negociações com os sindicatos

O Presidente do Conselho de administração da TAP diz que está a negociar com os sindicatos para evitar a aplicação de medidas não voluntárias no plano de reestruturação. Miguel Frasquilho diz que as métricas têm de ser atingidas, mas há grau de liberdade para para diálogo e negociação.