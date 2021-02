TAP. Ministério das Infraestruturas congratula-se com acordos de emergência

Em comunicado, o Ministério das Infraestruturas e da Habitação recorda que a pandemia de Covid-19 foi a grande responsável por tais dificuldades na TAP. “, cuja versão final está neste momento a ser negociada com a Comissão Europeia”.Esse plano implicará, necessariamente, “um redimensionamento da empresa, com impacto no volume da frota e no número de trabalhadores”, refere o gabinete do ministro Pedro Nuno Santos.“Foi com este enquadramento, muito exigente para todos, que decorreram ao longo das últimas semanas intensas negociações entre o Governo, a Administração da TAP S.A. e os sindicatos representativos dos trabalhadores da empresa, no sentido de se chegar a acordos de emergência para vigorarem até 2024, ou até à celebração e implementação de novos acordos de empresa entre as partes”, lê-se no comunicado.Negociações essas que resultaram na assinatura de, quadros da aviação comercial, trabalhadores da aviação civil, economistas, técnicos de, entre outros”.

Acordos "são essenciais para a sobrevivência" da TAP



De acordo com a mensagem enviada no fim de semana pelo Conselho de Administração da TAP aos trabalhadores, os acordos devem vigorar até 31 de dezembro de 2024 ou até à celebração e implementação de novos Acordos de Empresa entre as partes.O Ministério das Infraestruturas esclareceu que, tais como o trabalho a tempo parcial, a revogação de contratos de trabalho, reformas antecipadas e acordos de pré-reforma, e são compatíveis com as metas financeiras inscritas no Plano de Reestruturação”.A pasta tutelada por Pedro Nuno Santos sublinha que estes acordos “são essenciais para a sobrevivência presente e para a sustentabilidade futura da empresa”.“É, por isso, importante louvar. Para além do agradecimento à Administração da TAP S.A. e à sua equipa pelo total empenho demonstrado, o MIH quer enaltecer o sentido de responsabilidade e de compromisso demonstrado por todas as estruturas sindicais que celebraram os acordos de emergência”, indica o documento enviado às redações.

Medidas "muito duras para os trabalhadores"



O Ministério diz ainda tere que “os acordos não poderiam ter sido alcançados sem a compreensão demonstrada pelos sindicatos em relação à muitíssimo difícil situação que a empresa vive e à necessidade de esta fazer um ajustamento significativo nos custos salariais o mais rapidamente possível”.“Por isso, aos sindicatos e aos trabalhadores que demonstraram estar à altura do momento histórico que a empresa atravessa, o MIH deixa uma sincera palavra de reconhecimento pelo enorme esforço que mostraram estar disponíveis a fazer pelo presente e pelo futuro da TAP”, refere o gabinete do ministro, acrescentando que“O que todos queremos é que TAP possa continuar, no futuro, a ser a companhia aérea que leva o nome de Portugal além-fronteiras e que desempenha um papel estratégico para toda a economia nacional”, conclui o comunicado.O plano de reestruturação da TAP, entregue em Bruxelas em 10 de dezembro, prevê a suspensão dos acordos de empresa, medida sem a qual, de acordo com Pedro Nuno Santos, não seria possível levar a cabo a reforma da transportadora aérea.O documento entregue à Comissão Europeia prevêO plano prevê, ainda, a redução de 25 por cento da massa salarial do grupo (30 por cento no caso dos órgãos sociais) e do número de aviões que compõem a frota da companhia, de 108 para 88 aviões comerciais.