TAP. Pedro Nuno Soares Santos garante que a companhia aérea "ou falia ou era pública"

Pedro Nuno Santos esteve, esta noite, no programa "É ou não é", da RTP, e garantiu que qualquer que fosse o dono da TAP levaria a cabo este programa de reestruturação da empresa.



O governante referiu-se também às divergências com António Costa, dizendo que as discordâncias fazem parte.