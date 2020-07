TAP pode afinal entrar no défice e penalizar contas públicas

Foto: Rafael Marchante - Reuters

A TAP pode vir a penalizar as contas públicas, ao contrário do que afirmou o ministro das Finanças. Os institutos de estatísticas de Portugal e europeu dizem que a inclusão da companhia aérea nas contas do Estado depende da forma como for utilizada a injeção de capital e a restruturação for feita. A injecção de capital será contabilizada no défice deste ano.