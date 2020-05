TAP poderá receber injeção de mil milhões de euros

Um é o apoio de emergência, que é dado num primeiro momento e antes de se fechar um modelo definitvo de ajuda.



Outro é um apoio temporário, em que o Estado garante 90% do valor que a companhia irá pedir emprestado.



E um terceiro é o de uma compensação de danos. Aqui, são calculadas as perdas da TAP que depois vai pedir emprestado o valor que precisa, ao mesmo tempo que o Estado dá uma garantia sobre todo dinheiro que foi pedido.



Esta é a opção preferida da transportadora aérea, que gostaria também de ficar isenta do pagamento de taxas aeroportuárias, que pesam muito nas compras da empresa.



A companhia aérea e o Governo estão em negociações há duas semanas e a decisão deverá ser tomada no próximo mês.