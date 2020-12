TAP precisa de mais 1,8 milhões para se salvar

O objetivo da TAP é atingir o equilíbrio operacional em 2023 e gerar fundos a partir de 2025 para amortizar dívida sem necessidade de novos financiamentos.Antes os números deverão ser apresentados esta quarta-feira aos partidos políticos e aprovados no parlamento.Os dados aprovados no conselho de ministros poderão ser ainda objecto de reajustes na sessão ordinária do Governo de quinta-feira, depois de ouvidas as forças políticas parlamentares, e por fim será entregue em Bruxelas.

Se a oposição chumbar o plano poderá ser o fim da TAP.