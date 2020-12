TAP. Propostas dos trabalhadores para reestruturação foram consideradas garante Governo

"As propostas dos trabalhadores foram consideradas e continuam a ser consideradas", assegurou o ministro das Infraestruturas e da Habitação, que está a ser ouvido no parlamento, na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, a pedido do Bloco de Esquerda (BE).

O governante sublinhou, porém, que as propostas dos trabalhadores vão ser consideradas "no quadro de um contexto muito complicado".

"Não é com gosto que fazemos o que temos de fazer, mas é com sentido de missão, com a certeza de que a TAP ou é reestruturada ou não vai sobreviver, nem hoje, nem daqui a 25 anos", acrescentou o ministro.

O Governo entregou na quinta-feira o plano de reestruturação da TAP à Comissão Europeia, que, segundo detalhou o ministro na sexta-feira, prevê o despedimento de 500 pilotos, 750 tripulantes de cabine, 450 trabalhadores da manutenção e engenharia e 250 das restantes áreas.

O plano prevê, ainda, a redução de 25% da massa salarial do grupo e do número de aviões que compõem a frota da companhia, de 108 para 88 aviões.

Como a Lusa noticiou em novembro, a TAP vai propor aos trabalhadores um pacote de medidas voluntárias, que incluirá rescisões por mútuo acordo, licenças não remuneradas de longo prazo e trabalho a tempo parcial.

Numa comunicação enviada então aos trabalhadores, a que a Lusa teve acesso, a administração referia já que "quanto maior for a adesão, menor será a necessidade de outras medidas a decidir futuramente".