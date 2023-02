TAP. PS quer audições de ex-ministro Pires de Lima e secretário de Estado Sérgio Monteiro

"O grupo parlamentar do PS chamará, convidará, de imediato, o antigo ministro da Economia Pires de Lima e o ex-secretário de Estado [das Infraestruturas, Transportes e Comunicações] para virem explicar a preparação da operação", anunciou o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, em conferência de imprensa, no parlamento, no final da reunião da bancada.

Os socialistas querem ouvir estes dois ex-governantes que fizeram parte do XIX Governo Constitucional (2011-2015), liderado por Pedro Passos Coelho, considerando "está em causa a utilização de dinheiro da TAP, e de contratos da TAP, para financiar a entrada de um operador privado na companhia aérea nacional".

Este convite do PS surge após várias notícias, entre as quais, uma divulgada pelo jornal ECO, na semana passada, que refere que a privatização da companhia aérea em 2015 terá sido ganha por David Neeleman com dinheiro da própria companhia aérea.

Brilhante Dias salientou que "estão em causa mais de 400 milhões de euros" e "potencialmente dois crimes", um de "assistência financeira" e outro de "gestão danosa" e, por isso, querem ouvir estes dois antigos governantes na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

Questionado sobre o facto de estes dois ex-governantes poderem recusar a ida ao parlamento, o líder parlamentar socialista respondeu que acredita "firmemente que estes ex-responsáveis políticos não se vão furtar aos esclarecimentos na Assembleia da República".