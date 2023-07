TAP. Relatório preliminar da CPI foi entregue no Parlamento

Está entregue no Parlamento do relatório preliminar do inquérito à gestão da TAP.

O documento resulta do que foi dito em 167 horas de audições, ao longo de mais de quarenta dias, entre março e junho, por todas as pessoas que foram ouvidas pelos deputados, e da interpretação feita pelos mesmos acerca de todas as polémicas que envolveram a companhia aérea.



As conclusões constam deste relatório preliminar, redigido pela deputada socialista Ana Paula Bernardo.



Os partidos com assento na comissão de inquérito quiseram saber se houve ou não erros na gestão da TAP, quiseram tirar conclusões sobre as consequências da gestão e da privatização da transportadora e concluíram também se todos os envolvidos falaram, ou não, a verdade.