TAP. Tarifa média subiu 23% até setembro

"Nos primeiros nove meses do ano, face ao mesmo período do ano passado, a tarifa média subiu 23%", afirmou Gonçalo Pires, em resposta aos jornalistas, em Lisboa.

De acordo com este responsável, a subida é justificada pelo "aumento brutal" do preço dos combustíveis.

Assim, conforme sublinhou, a TAP teve que rever os preços "para não perder dinheiro, cada vez que levanta voo".

No entanto, disse que a TAP "não está a fazer nada de especial" porque todas as companhias anunciaram aumentos.

A TAP registou no terceiro trimestre do ano um resultado líquido positivo de 111,3 milhões de euros, anunciou hoje a companhia aérea à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Numa nota hoje divulgada, a companhia aérea revelou que registou entre julho e setembro "um recorde histórico de receitas operacionais", que ascenderam aos 1,1 mil milhões de euros, "excedendo os níveis pré-crise em 7,5%", o que lhe permitiu alcançar "um desempenho financeiro sem precedentes".

Contudo, entre janeiro e setembro, a companhia teve um prejuízo de 91 milhões de euros, quando, em 2019, antes da pandemia, tinha registado um lucro de 121 milhões de euros.