TAP teve prejuízo de quase 400 milhões de euros nos primeiros três meses do ano

Foto: Reuters

Os prejuízos do primeiro trimestre vão ser um dos temas da assembleia geral da TAP marcada para hoje.



O Estado reúne-se com os parceiros privados Atlantic Gateway numa altura em que se ultimam os detalhes do acordo para um apoio financeiro de 1.200 milhões de euros à companhia aérea.



A partir de amanhã, as restrições impostas às fronteiras aéreas por causa da pandemia começam a aliviar, mas o Norte do país vai manter-se ainda com uma oferta de rotas reduzida.



O Jornal de Notícias escreve que só em agosto é que o Porto vai recuperar voos de longo curso.