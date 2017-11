TAP transporta 11,9 milhões de passageiros até outubro e ultrapassa total de 2016

Lusa07 Nov, 2017, 16:36 | Economia

Este ano, o mês de outubro foi, segundo a companhia, aquele que registou melhor taxa de ocupação dos voos, com uma média de 87,2% dos lugares ocupados, mais 1,8 pontos percentuais do que em outubro de 2016.

A companhia, em comunicado hoje divulgado, admite que o mês passado foi mesmo o melhor mês de outubro "de sempre", com o transporte de 1,3 milhões de passageiros, mais 15% do que em outubro de 2016.

Mas o maior crescimento no número de passageiros transportados pela TAP registou-se nas rotas europeias, diz a companhia, com mais 130 mil passageiros, um crescimento de 18% face a 2016.

Este aumento tem sido "uma constante ao longo do ano", afirma a empresa no comunicado, adiantando que o crescimento "só é possível devido ao investimento" realizado pela companhia na renovação dos interiores das suas aeronaves, o que permitiu incrementar o número de lugares oferecidos.

Nas rotas dos Estados Unidos da América, a companhia diz que o crescimento de passageiros transportados também foi "significativo", com um aumento superior a 14%, face a outubro do ano passado

A TAP destaca ainda o crescimento no Brasil, onde diz que os voos atingem a "maior taxa de ocupação de toda a rede" da transportadora, com uma média de 92,2% dos lugares ocupados, mais 4,3 pontos percentuais do que em outubro do ano passado.