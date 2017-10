TAP transporta 1,38 milhões de passageiros em setembro e atinge 10,64 milhões este ano

Lusa11 Out, 2017, 15:58 | Economia

Segundo a TAP, neste que foi "o melhor mês de setembro" da história da transportadora, a taxa de ocupação dos voos da companhia aérea nacional atingiu os 86,8%, mais 1,4 pontos percentuais do que em setembro do ano passado.

A TAP assinala que o maior crescimento absoluto no número de passageiro verificou-se, "mais uma vez, nas rotas da Europa, com um aumento de 147 mil passageiros", um acréscimo de 21,1% face ao mesmo mês de 2016.

No que toca à ocupação dos voos, a transportadora aérea destaca as rotas do Brasil, com 92,3% dos voos preenchidos, o que representa um "fortíssimo crescimento" de 5,5 pontos percentuais relativamente a setembro do ano passado.

Entre janeiro e setembro, a TAP transportou 10,64 milhões de passageiros, mais 23,6% do que no mesmo período homólogo e o equivalente a mais dois milhões de clientes.

Destes, 1,1 milhões de passageiros dizem respeito às rotas da Europa, excluindo Portugal continental e ilhas.

Falando em recordes, a TAP aponta que, num só dia -- a 15 de setembro -- registou 50.273 passageiros.

A empresa salienta ainda que as parcerias estabelecidas com a JetBlue e a United Airlines e com a Azul e a Gol têm "contribuído fortemente para o número de passageiros captados [...] nos mercados norte-americano e brasileiro, respetivamente".

Traduzindo isso em números, falou em 35 mil passageiros captados para os voos da TAP através da JetBlue e de 15 mil passageiros pela United Airlines entre janeiro e julho deste ano.

No mesmo período, os acordos de cooperação com a Azul e com a Gol permitiram angariar, respetivamente, cerca de 65 mil passageiros e 47 mil passageiros no Brasil.