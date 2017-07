TAP transportou 1,2 milhões de passageiros em junho, uma subida de 23,4%

Lusa 07 Jul, 2017, 18:34 | Economia

"A TAP transportou no mês de junho 1.252.451 passageiros, mais 238 mil do que no mesmo mês do ano passado, o que representa um crescimento de 23,4%", refere a companhia que tem como presidente do Conselho de Administração Miguel Frasquilho, eleito na semana passada.

"Também em termos de ocupação dos seus voos, a companhia regista forte crescimento, tendo atingido em junho um `load factor` de 84,3%, mais 4,7 pontos percentuais do que em período homólogo de 2016", acrescentou.

"A contribuir para o forte crescimento da TAP está, em termos absolutos, o aumento de 136 mil passageiros nas rotas da Europa, mais 21,4%. Nas rotas domésticas, registaram-se também crescimentos fortes, com as rotas em Portugal continental (Porto e Faro) a aumentarem no seu conjunto 14%, para um total de 85 mil passageiros transportados no mês, e os voos para as ilhas (Madeira e Açores) a terem um crescimento de 23,7%, atingindo um total de 114 mil passageiros".

As rotas do Atlântico Sul (Brasil) registaram em junho o maior `load factor` (taxa de ocupação) entre todos os setores de rede da TAP, atingindo os voos uma ocupação de 91,2%, mais 5,6 pontos percentuais do que em junho de 2016", acrescentou.

Nos primeiros seis meses do ano, a TAP transportou "mais 1,3 milhões de passageiros do que em igual período do ano anterior, atingindo um total 6,424 milhões de passageiros, que significam um crescimento de 26,3%".

As quatro novas rotas lançadas em 10 de junho, para Toronto, Alicante, Gran Canaria e Estugarda, "contribuem já, também, para o crescimento registado, bem como o reforço do número de frequências diária para vários destinos para onde a TAP já operava".