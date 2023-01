TAP. Tripulantes aceitam proposta da companhia e cancelam greve

Os tripulantes, que estiveram reunidos esta segunda-feira em assembleia de emergência, aprovaram a proposta apresentada pela TAP com 654 votos a favor, 301 votos contra e 20 abstenções.

Na quinta-feira, os tripulantes, reunidos em assembleia-geral, tinham rejeitado, pela segunda vez, uma proposta da TAP, que ia ao encontro de 12 das 14 reivindicações do SNPVAC, na tentativa de evitar uma nova greve.

O presidente do sindicato dos tripulantes da TAP assume que "o acordo não é perfeito", mas salienta que a proposta desde a semana passada "foi melhorada".

“Este acordo não é perfeito, fica aquém de algumas das nossas reivindicações, mas é um acordo que cria as bases para iniciar as negociações e, assim, acabar com o pré-aviso de greve”, explicou Ricardo Penarroias aos jornalistas.Em cima da mesa das negociações estava a questão das horas extraordinárias, que deixaram de estar sujeitas a um corte de 25%, e a existência de mais um chefe de cabine nos voos de longo curso.