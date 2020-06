TAP vai aderir a novo plano de lay-off criado pelo Governo

Antonoaldo Neves deixa escapar essa intenção esta manhã na Assembleia da RepúblicaO presidente da TAP explicou que neste momento a companhia aérea não está a renovar os contratos a prazo porque não há volume de trabalho que justifique essa renovação, e mostrou abertura para acolher um administrador do estado na comissão executiva da companhia aérea.Relativamente à questão do investimento apenas em Lisboa, Antonoaldo Neves explica que a decisão de reduzir os voos de, e a partir do Porto foi tomada a pensar na sustentabilidade da TAP.O presidente da TAP agradeceu ao governo pelo auxílio dado através do lay-off simplificado, mas pediu ao executivo medidas específicas para ajudar a aviação, nomeadamente ao nível das taxas aeroportuárias.