TAP vai encerrar operações de manutenção e engenharia no Brasil

Reuters

A administração da TAP decidiu agora começar a encerrar a operação no Brasil, de forma gradual, como explicou à agência Lusa a presidente executiva Christine Ourmières-Widener.



A decisão de acabar com o negócio de manutenção dos aviões no Brasil vai agora ser comunicada aos trabalhadores e aos clientes da empresa.

Será feita de forma gradual, garantindo os contratos de manutenção de aviões já existentes mas deixando de aceitar novos compromissos.



Em comunicado, a empresa garante que o fim do serviço de manutenção e engenharia no Brasil não afeta as ligações aéreas para este mercado que representa 25 a 30% da receita da Transportadora Aérea.



O plano de reestruturação da TAP prevê também que a Transportadora deixa de ser responsavel pelo serviço de refeições e o de encaminhamento de bagagens.