TAP vai reduzir a operação em fevereiro em 93%

A TAP vai manter os voos internos e as rotas para destinos com grandes comunidades portuguesas.



Já sobre o plano de reestruturação em negociações, os presidentes do conselho de administração e da comissão executiva afirmaram estarem empenhados em assegurar a sobrevivência e sustentabilidade da TAP e em tomar as medidas adequadas.