Tarifas aéreas a 60 euros para residentes entre ilhas dos Açores entra em vigor em 01 de junho

"Relativamente à tarifa Açores, temos passado e dedicado bastante do nosso esforço a desenhar várias modalidades para montar este projeto. Neste momento, temos condições para poder afirmar que a partir de 01 junho a tarifa Açores está em condições de sair para a rua", declarou.

O governante falava hoje na comissão de Economia, realizada na Assembleia Regional dos Açores, na cidade da Horta, a propósito do Plano e Orçamento da região para 2021.

As declarações de Mota Borges foram suscitadas por uma intervenção do deputado do PSD António Vasco Viveiros, que questionou a calendarização da medida.

Em 09 de março, foi anunciado pelo secretário das Finanças do Governo Regional, Bastos e Silva, que as tarifas aéreas a 60 euros entre as ilhas dos Açores iriam arrancar este ano.

A tarifa de 60 euros para o transporte aéreo interilhas foi defendida pela primeira vez pelo PSD/Açores em junho de 2020, quando o partido estava na oposição.

Este é o primeiro Plano e Orçamento do executivo açoriano liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro.

A proposta de Orçamento dos Açores para este ano é de cerca de 1.900 milhões de euros, dos quais 165,7 milhões destinados ao transporte aéreo e à reestruturação da SATA.