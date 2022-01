Taxa de desemprego baixa para 6,3% em novembro, divulga INE

De acordo com as estatísticas mensais de emprego e desemprego, em novembro de 2021, "a taxa de desemprego situou-se em 6,3%, menos 0,1 pontos percentuais do que no mês precedente, igual a três meses antes e menos 0,9 pontos percentuais do que um ano antes".

No mês em análise, a população desempregada (326.900) diminuiu 0,8% em relação a outubro e 11,1% relativamente ao mesmo mês de 2020, tendo aumentado 0,6% relativamente a três meses antes, esclareceu a autoridade estatística.

Por sua vez, a população empregada (4.852.800) aumentou 0,3% em relação ao mês anterior, 0,4% relativamente a três meses antes e 3,1% comparativamente a um ano antes.

A população ativa (5.179.700) também aumentou 0,2% em relação a outubro, 0,4% comparativamente a agosto de 2021 e 2,1% face a novembro de 2020.

Já a população inativa (2.505.400) diminuiu nas três vertentes de comparação: 0,3% em relação a outubro de 2021, 0,6% face a agosto do mesmo ano e 3,7% relativamente a novembro de 2020.

Quanto à taxa de subutilização de trabalho, esta situou-se em 11,7%, um novembro, um valor idêntico ao do mês anterior e inferior em 0,6 pontos percentuais ao de três meses antes e em 2,3 pontos face ao mês homólogo de 2020.