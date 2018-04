Partilhar o artigo Taxa de desemprego desce aos 7,8% mas PCP e BE estão preocupados Imprimir o artigo Taxa de desemprego desce aos 7,8% mas PCP e BE estão preocupados Enviar por email o artigo Taxa de desemprego desce aos 7,8% mas PCP e BE estão preocupados Aumentar a fonte do artigo Taxa de desemprego desce aos 7,8% mas PCP e BE estão preocupados Diminuir a fonte do artigo Taxa de desemprego desce aos 7,8% mas PCP e BE estão preocupados Ouvir o artigo Taxa de desemprego desce aos 7,8% mas PCP e BE estão preocupados