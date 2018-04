Taxa de desemprego desce para 7,8% em fevereiro

RTP03 Abr, 2018, 11:15 / atualizado em 03 Abr, 2018, 14:22 | Economia

Segundo o INE, “a taxa de desemprego de janeiro de 2018 situou-se em 7,9 por cento, menos 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior, menos 0,5 em relação a três meses antes e menos 2,2 pontos percentuais face ao mesmo mês de 2017”.



A população desempregada de janeiro foi estimada em 409,4 mil pessoas, tendo diminuído 0,7 por cento em relação ao mês dezembro de 2017 (menos três mil pessoas), enquanto a população empregada foi estimada em 4 777,8 mil pessoas, tendo aumentado 0,1 por cento (mais 6,4 mil pessoas) face ao mês anterior.



Em janeiro de 2018, a população ativa aumentou em 3,5 mil pessoas, em resultado do aumento da população empregada (6,4 mil), que mais do que compensou a diminuição da população desempregada (três mil).



Ana Felício, Rui Magalhães - RTP



Em fevereiro a estimativa provisória da população empregada ascendeu a 4 775,4 mil pessoas, representando um decréscimo de 2,4 mil (a que corresponde uma variação relativa quase nula) face ao mês anterior (janeiro de 2018), um aumento de 0,5 por cento (23,6 mil) em relação a três meses antes (novembro de 2017) e acréscimo de 3 por cento (139,8 mil) face ao mesmo mês de 2017.Entre os jovens, a taxa de desemprego situou-se em 21,4 por cento e diminuiu 0,1 pontos percentuais em relação a janeiro. A taxa de desemprego dos adultos situou-se em 6,8 por cento e diminuiu 0,1 pontos percentuais em relação ao mês precedente.