Taxa de desemprego desce para mínimos dos últimos dez anos

Entre janeiro e março do ano passado, a taxa de desemprego foi de 10,1%. E no último trimestre do ano já estava nos 8,1.



Desde o final do ano passado, há menos 11.090 pessoas desempregadas.



O Instituto de Estatística explica que esta redução se deve principalmente à saída de mulheres jovens, entre os 15 e os 24 anos, que estavam à procura de primeiro emprego, da situação de desemprego.



E diz que os setores que mais criaram emprego foram o comércio, a reparação de automóveis, o alojamento e a restauração.



Ainda assim, há regiões com desemprego acima da média do país, tais como Lisboa, Norte e as Regiões Autónomas da Madeira e Açores.



As taxas de desemprego no Alentejo, Algarve e Centro ficaram abaixo do resto do país.



Entre os jovens, a taxa de desemprego continua a ser mais elevada. Entre janeiro e março, ficou nos 21,9%. Ainda assim, é o valor mais baixo desde 2011.