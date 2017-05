Taxa de desemprego do primeiro trimestre desce para 10,1%

RTP 10 Mai, 2017, 11:12 / atualizado em 10 Mai, 2017, 11:43 | Economia

Segundo os dados divulgados esta quarta-feira, a população desempregada, estimada em 523,9 mil pessoas, registou uma diminuição trimestral de 3,5 por cento (menos 19,3 mil pessoas) e uma diminuição homóloga de 18,2% (menos 116,3 mil pessoas).



Estes números trimestrais representam a maior redução da taxa de desemprego nos últimos três anos e meio, ou seja, desde o terceiro trimestre de 2013.



Há duas semanas, o mesmo instituto revia a taxa de desemprego de fevereiro para um número abaixo dos dois dígitos, apontando para os 9,9 por cento, o valor mais baixo desde fevereiro de 2009. Para março, o INE estimava uma nova descida para os 9,8 por cento.



No último trimestre de 2016, a taxa de desemprego situou-se nos 10,5 por cento. No período homólogo, a taxa era de 12,4 por cento.



Quanto à população empregada, verificou-se um acréscimo de 0,3 por cento em relação ao último trimestre de 2016. Por comparação ao período homólogo, registou-se um crescimento na ordem dos 3,2 por cento, ou seja, mais 144,8 mil pessoas empregadas.

Jovens



Na faixa etária entre os 15 e os 24 anos, a taxa de desemprego foi de 25,1 por cento. É entre os jovens que se registam as maiores descidas, com uma queda de 2,6 por cento em relação ao final de 2016 e de 5,9 pontos percentuais em relação ao período homólogo.



Entre os desempregados, 58,9 por cento encontra-se numa situação de desemprego de longa duração, ou seja, à procura de emprego há mais de 12 meses.



Aqui, a redução é mais tímida, com uma descida de 0,3 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. A descida é mais notória em relação ao final de 2016, com uma redução na ordem dos 3,2 pontos percentuais.



Neste trimestre, a taxa de atividade da população em idade ativa (com mais de 15 anos) fixou-se nos 58,5 por cento. A taxa de desemprego continua a ser mais elevada entre o sexo feminino, confirmando a tendência dos últimos resultados publicados.



Neste momento, a taxa de emprego de homens (situada nos 57,8 por cento) excede a taxa de emprego de mulheres (de 48,1 por cento) em 9,9 pontos percentuais.