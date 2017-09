Taxa de desemprego em agosto nos 8,9 por cento

RTP29 Set, 2017, 11:18 / atualizado em 29 Set, 2017, 11:54 | Economia

No mês de agosto, a estimativa provisória da população desempregada foi de 461,4 mil pessoas e a da população empregada foi de 4 697,8 mil pessoas.



Já a população desempregada de julho foi estimada em 459,6 mil pessoas, tendo diminuído 1,9 po cento em relação ao mês precedente (menos 8,9 mil pessoas), enquanto a população empregada foi estimada em 4.702,9 mil pessoas, tendo aumentado 0,5 por cento (mais 22,0 mil pessoas) face ao mês anterior.







Já no que diz respeito à população empregada, em julho de 2017, os números foram estimados em 4.702,9 mil pessoas, tendo aumentado 0,5 por cento (22,0 mil) em relação ao mês anterior (junho de 2017) e 0,8 por cento (36,7 mil) em relação a três meses antes (abril de 2017).



A taxa de emprego situou-se em 60,3 por cento, tendo diminuído 0,1 pontos percentuais em relação ao mês anterior e aumentado 0,3 pontos percentuais face a três meses antes.

Em agosto de 2017, a estimativa provisória da população empregada foi de 4.697,8 mil pessoas, tendo diminuído 0,1 por cento (5,1 mil) face ao mês anterior (julho de 2017) e aumentado 0,5 por cento (25,4 mil) em relação a três meses antes (maio de 2017).



De acordo com o INE, a taxa de emprego dos homens (64,3%) excedeu a das mulheres (56,7%) em 7,6 pontos percentuais. Em relação ao mês anterior, ambas as taxas se mantiveram inalteradas.



Já a taxa de emprego dos adultos foi de 66,0 por cento e a dos jovens de 25,8 por cento, sendo que, em relação a julho de 2017, a primeira se manteve inalterada e a segunda diminuiu 0,2 pontos percentuais.





