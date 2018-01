Taxa de desemprego em dezembro nos 7,8 por cento

RTP30 Jan, 2018, 11:15 / atualizado em 30 Jan, 2018, 11:36 | Economia

Em dezembro de 2017, e por comparação com o mês anterior, a população desempregada diminuiu em todos os grupos em análise: adultos (3,6%; 11,8 mil); homens (4,2%; 8,5 mil); mulheres (3,4%; 7,2 mil); jovens (4,6%; 4,0 mil).



Já no que diz respeito à taxa de desemprego de novembro de 2017 situou-se nos 8,1%, menos 0,3 pontos percentuais do que no mês anterior e menos 0,6 pontos percentuais em relação a três meses antes.







Um valor que representa uma revisão de menos 0,1 pontos percentuais face à estimativa provisória divulgada há um mês e ter-se-á de recuar até novembro de 2004 para encontrar uma taxa tão baixa quanto esta.



A população desempregada de novembro foi estimada em 417,2 mil pessoas, tendo diminuído 3,9% em relação ao mês precedente (menos 17,0 mil pessoas), enquanto a população empregada foi estimada em 4 752,4 mil pessoas, tendo aumentado 0,4% (mais 19,2 mil pessoas) face ao mês anterior.