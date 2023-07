Taxa de desemprego em Espanha cai para 11,6% no segundo trimestre

O número de desempregados diminuiu em 365.300 no segundo trimestre do ano e há agora mais de 603.900 pessoas com trabalho em Espanha, segundo os mesmos dados oficiais.

As pessoas desempregadas eram 2.762.500 no final de junho, o valor mais baixo desde 2008.

Esta descida da taxa de desemprego ocorre após três trimestres consecutivos de subida da taxa de desemprego em Espanha.

Espanha tem uma das taxas de desemprego mais elevadas da União Europeia.