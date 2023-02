Taxa de desemprego em França cai para 7,2% no 4.º trimestre, menos 0,1 pontos

O instituto nacional de estatística francês (INSEE) anunciou hoje num comunicado que nos últimos três meses do ano, o número de desempregados diminuiu para 2.195.000, menos 45.000 pessoas.

Em termos homólogos, a taxa de desemprego no quarto trimestre de 2022 caiu três décimas em França face ao mesmo período em 2021 e um ponto quando comparada com a taxa de igual período de 2019, antes de se sentirem os efeitos da crise da covid.

Durante os últimos três meses do ano, a queda do desemprego foi particularmente pronunciada entre os jovens com idades entre 15 e 24 anos (um ponto percentual para 16,9%), enquanto se manteve estável na faixa etária dos 25-49 anos (6,5%) e caiu ligeiramente entre os de 50 e mais anos (uma décima para 5%).

O INSEE observou que no quarto trimestre o número de pessoas que, de acordo com os critérios da Organização Internacional do Trabalho (OIT), não são consideradas desempregadas porque não estão à procura de emprego ou não estão disponíveis, mas gostariam de trabalhar, cresceu ligeiramente, designadamente mais 38.000 pessoas para 1,9 milhões.