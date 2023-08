A taxa de desemprego em Portugal estabilizou em Julho nos 6,3 por cento. Este valor é idêntico ao de Junho e é o mais baixo desde há nove meses. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, no mês passado existiam em Portugal quase 330 mil pessoas sem trabalho.

Em relação a Junho houve uma queda de cerca de quatro mil no número de desempregados, o que é insuficiente para alterar a taxa. Se a comparação for feita com Julho do ano passado houve um aumento de cerca de 20 mil no número de pessoas sem trabalho.