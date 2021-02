Taxa de desemprego fixa-se nos 6,8% em 2020, abaixo das previsões

Várias organizações previam que o desemprego seria entre sete e os dez por cento. O Governo previa que fosse de 8%.







A população empregada foi estimada em 4 814,1 mil pessoas e diminuiu 2,0% (99,0 mil) em relação ao ano transato. Já a população desempregada, 350,9 mil pessoas, aumentou 3,4% (11,4 mil) em relação àquele período, revela o INE.





A taxa de desemprego de jovens (15 a 24 anos) situou-se em 22,6%, 4,3 p.p. acima do estimado para o ano anterior, enquanto a proporção de desempregados de longa duração foi estimada em 39,5%, menos 10,3 p.p. do que em 2019, o que correspondeu ao decréscimo mais elevado da série de dados.



Dos jovens dos 15 aos 34 anos residentes em Portugal, 11,6% (255,2 mil) não tinham emprego nem estavam a estudar ou em formação, uma percentagem que aumentou 2,1 p.p. (45,1 mil) em relação a 2019.

Quarto trimestre com desemprego de 7,1%

A taxa de desemprego foi estimada em 7,1%, valor inferior em 0,7 pontos percentuais (p.p.) ao do trimestre anterior e superior em 0,4 p.p. ao do trimestre homólogo de 2019.





A transição do desemprego para o emprego (30,4%) foi a mais elevada da série iniciada em 2011.



A população desempregada, estimada em 373,2 mil pessoas, diminuiu 7,7% (30,9 mil) em relação ao trimestre anterior e aumentou 5,9% (20,8 mil) relativamente ao 4.º trimestre de 2019.



A subutilização do trabalho abrangeu 750,3 mil pessoas, tendo diminuído 7,8% (63,4 mil) em relação ao trimestre anterior e aumentado 10,7% (72,3 mil) em relação ao homólogo. Também a taxa de subutilização do trabalho, estimada em 13,8%, diminuiu 1,1 p.p. relativamente ao trimestre precedente e aumentou 1,3 p.p. por comparação com um ano antes. Este aumento homólogo foi explicado, maioritariamente, pelo aumento do número de inativos disponíveis para trabalhar, mas que não procuraram emprego.



A população inativa com 15 e mais anos, 3 687,3 mil pessoas, diminuiu 0,4% (13,6 mil) relativamente ao trimestre anterior e aumentou 2,2% (78,7 mil) em relação ao trimestre homólogo.



Registou-se um acréscimo trimestral de 8,5% e uma redução homóloga de 6,6% do volume de horas efetivamente trabalhadas.

Europa 2020

No âmbito da estratégia Europa 2020 foram delineados cinco grandes objetivos em matéria de emprego, inovação, clima/energia, educação e inclusão social. A estes foram associadas metas mensuráveis e capazes de refletir a diversidade de situações entre os Estados- -Membros, cuja evolução é acompanhada através de indicadores concretos e comparáveis.







As metas para o Emprego (aumentar para 75% a taxa de emprego no grupo etário dos 20 aos 64 anos) e para a Educação (reduzir a taxa de abandono precoce de educação e formação para menos de 10% e aumentar para, pelo menos, 40% a proporção de população dos 30 aos 34 anos com nível de ensino superior) são acompanhadas através de indicadores do Inquérito ao Emprego.





A análise dos indicadores de progresso revela que, em 2019, Portugal tinha ultrapassado o objetivo de uma taxa de emprego dos 20 aos 64 anos de pelo menos 75% (foi de 76,1%).







Porém, em 2020, em resultado do impacto da crise sanitária no mercado de trabalho, aquela taxa de emprego diminuiu 1,4 p.p. relativamente a 2019, para um total de 74,7%, deixando de cumprir a meta estabelecida por 0,3 p.p..







Em 2011, Portugal encontrava-se a 6,2 p.p. de distância daquele valor.







Já em relação aos objetivos na área da Educação, Portugal alcançou um dos valores pretendidos e aproximou-se de outro.



Em 2020, a taxa de abandono precoce de educação e formação5 foi estimada em 8,9%, ficando assim abaixo do valor máximo aceite para este indicador (10%) e cumprindo desse modo o objetivo a que se propôs com uma margem de 1,1 p.p.. Aquele valor revela uma diminuição de 1,7 p.p. em relação a 2019.