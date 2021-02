Taxa de desemprego foi de 7,1% o último trimestre do ano passado

São menos 0,7 pontos percentuais rem relação aos três meses anteriores. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística que indica que, no conjunto do ano, o desemprego ficou nos 6,8%, 0,3 pontos percentuais acima do valor de 2019. Ainda assim, abaixo das previsões que o governo fez para 2020.