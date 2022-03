Taxa de desemprego manteve-se nos 5,8 por cento em fevereiro

De acordo com dados provisórios do INE, o número de desempregados no mês passado desceu 1 ponto percentual em relação a Janeiro de 2021 e 0,4 pontos na comparação com os três meses anteriores.



Em fevereiro deste ano, a população desempregada era de 297 mil e quinhentas pessoas, menos oitocentas do que em janeiro.



Contudo, entre janeiro e fevereiro, houve um recuo da população empregada.