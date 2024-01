Taxa de desemprego na Alemanha sobe para 6,1% em janeiro

Em dados corrigidos das variações sazonais, o número de pessoas sem trabalho diminuiu em 2.000, de acordo com os dados divulgados hoje pela agência federal de emprego alemã (BA).

Em comparação com janeiro do ano passado, o número de desempregados aumentou em 189.000 e a taxa de desemprego também aumentou em quatro décimas de ponto percentual.

"O aumento anual do desemprego no início do ano é menor este ano. O emprego e a procura de mão-de-obra também se mantêm estáveis, pelo que o mercado de trabalho é estável no início do ano, apesar da persistente fraqueza económica", afirmou o presidente do BA, Andrea Nahles.

O subemprego, que também tem em conta as mudanças na política laboral e a incapacidade de curto prazo para o trabalho, diminuiu em dados corrigidos das variações sazonais em 4.000 em relação ao mês passado, para 3.609.000, ou seja, mais 156.000 do que há um ano. Destes, 43.000 eram cidadãos ucranianos.

O número de trabalhadores em regime de trabalho a tempo reduzido subsidiado ("Kurzarbeit") situou-se em 181.000 em novembro - o último mês com dados reais - após 170.000 em outubro e 147.000 em setembro.

Em janeiro, 921.000 pessoas receberam subsídio de desemprego, mais 89.000 do que há um ano.

Além disso, 3.971.000 pessoas - 7,2% da população ativa - receberam o subsídio social básico para candidatos a emprego em janeiro, mais 79.000 do que há um ano.

Em janeiro, foram registadas 699.000 vagas na BA, menos 66.000 do que há um ano.