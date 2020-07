Taxa de desemprego na Alemanha sobe para 6,3% em julho

A agência federal do trabalho alemã (BA) precisou que o aumento da taxa de desemprego em julho foi de uma décima do valor do mês anterior e que o mercado de trabalho alemão "continua sob pressão, embora a economia esteja no caminho da recuperação".

A BA disse que o aumento dos números oficiais do desemprego se devia em grande parte ao número de trabalhadores registados na "Kurzarbeit", a fórmula de trabalho a tempo reduzido utilizada por muitas empresas alemãs durante a pandemia.

De acordo com as informações fornecidas pelas empresas alemãs entre 01 e 26 de julho, havia 190.000 pessoas a trabalhar menos horas, o que é uma diminuição em comparação com o "aumento massivo" registado em março e abril.

"A utilização em massa de `Kurzarbeit` impediu um ainda maior aumento do desemprego e da perda de postos de trabalho", disse Daniel Terzenbacj em nome da BA, durante a apresentação dos dados.

"A crise da covid-19 resultou numa clara queda do emprego", disse o BA, que recordou que, de acordo com estatísticas oficiais, o número de pessoas empregadas em junho era de menos 40.000 do que no mês anterior.

Em junho havia 44,62 milhões de pessoas empregadas na Alemanha, menos 681.000 do que no mesmo mês de 2019, disse a BA, precisando que o número de empregos sujeitos a contribuições para a segurança social em maio era de 33,33 milhões, menos 98.000 do que um ano atrás.