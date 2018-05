Taxa de desemprego na OCDE manteve-se em 5,4% pelo 3º mês conecutivo

Lusa15 Mai, 2018, 12:09 | Economia

No conjunto dos países da OCDE, 34 milhões de pessoas estavam sem emprego em março, mais 1,4 milhões de pessoas do que em abril de 2008 e menos 15,1 milhões de pessoas do que em janeiro de 2013, momento máximo da crise, precisa o comunicado da OCDE.

A taxa de desemprego caiu para 4,6% nos países do G7 em março, menos uma décima do que em fevereiro, mas manteve-se tanto na União Europeia (em 7,1%) como na zona euro (8,5%).

As maiores descidas foram observadas em Portugal e na Holanda, onde a taxa de desemprego desceu duas décimas para respetivamente 7,4% e 3,9%.

A taxa de desemprego caiu uma décima na Alemanha (para 3,4%), na França (para 8,8%) e em Espanha (para 16,1%) e manteve-se em Itália (em 11%).

Fora da Europa, a taxa permaneceu no Canadá (em 5,8%), Japão (2,5%) e nos Estados Unidos (em 4,1%), desceu duas décimas em Israel (para 3,6%) e uma décima no México (para 3,2%) e aumentou quatro décimas na Coreia do Sul (para 4%).

O desemprego jovem, na faixa etária entre os 15 e os 24 anos, desceu uma décima no conjunto da OCDE para 11,1%, apesar da descida ter sido mais pronunciada, de duas décimas, na zona euro (17,3%), onde se situou no nível mínimo desde outubro de 2008.

A taxa de desemprego jovem desceu oito décimas em Itália (para 31,7%) e sete em Espanha (para 35%), enquanto na Grécia a descida foi de 1,2 pontos percentuais em janeiro, último mês de que há dados, para 42,3%.