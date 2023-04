Taxa de desemprego na OCDE permanece em 4,8% em fevereiro, mínimo desde 2001

Num comunicado hoje divulgado, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) afirma que a taxa de desemprego se manteve ou diminuiu em mais de 70% dos Estados-membros, mas perto do nível mais baixo em apenas sete países, incluindo Canadá, França e Alemanha.

A taxa de desemprego em Portugal desceu de 7% em janeiro para 6,8% em fevereiro, mas manteve-se acima do nível mais baixo da série, de 5% verificado em janeiro de 2001.

A OCDE sublinha que a taxa de desemprego em março permaneceu estável no Canadá em 5%, pelo quinto mês consecutivo, e caiu ligeiramente para 3,5% nos Estados Unidos.

No mesmo comunicado, a organização indica que as taxas de emprego e de participação da força de trabalho da OCDE aumentaram para 69,6% e 73,3% no quarto trimestre de 2022, novos máximos para a série que começou em 2005 e 2008, respetivamente.

Quase metade dos países da organização registaram máximos para os dois indicadores, incluindo o Canadá, França, Alemanha e Japão, afirma.

No quarto trimestre de 2022, a taxa de emprego voltou ao nível máximo de cerca de 70% na zona euro e na União Europeia, o nível mais elevado desde 2005.

Em contrapartida, diminuiu mais de 1,0 ponto percentual na Colômbia e na Lituânia.

Em 2022, o número de homens e mulheres empregados aumentou em todos os grupos etários e atingiu o nível recorde tanto para trabalhadores de entre 25 e 54 anos como para trabalhadores mais velhos, de entre 55 e 64 anos.

Apesar de um recente aumento, o número de homens e mulheres jovens empregados em 2022 manteve-se abaixo do pico de 2007.

A taxa de emprego da OCDE atingiu um nível recorde de 62,5% para as mulheres, enquanto se manteve pelo terceiro mês consecutivo no nível mais elevado de 76,7% para os homens.

A taxa de participação da força de trabalho da OCDE também atingiu o nível mais alto de 66% para as mulheres e permaneceu estável para os homens no nível pré-pandemia de 80,6%.