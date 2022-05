Taxa de desemprego na zona euro recua para 6,8% em março

Na zona euro, os 6,8% de taxa de desemprego em março comparam-se com a de 8,2% homóloga e a de 6,9% de fevereiro.

Na UE, a taxa de desemprego recuou face aos 7,5% de março de 2021 e 6,3% de fevereiro.

De acordo com o serviço estatístico da UE, no conjunto dos 27 Estados-membros há 13,374 milhões de pessoas desempregadas, das quais 11,274 milhões na zona euro.

Espanha (13,5%), Grécia (12,9%) e Itália (8,3%) são os Estados-membros com as taxas de desemprego mais altas, enquanto República Checa (2,3%), Alemanha (2,9%), Malta e Polónia (3% cada) registaram, em março, as menores.

Portugal apresentou uma taxa de desemprego de 5,7%.