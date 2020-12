Taxa de desemprego nos 7,2% em 2020 e 8,8% em 2021 - Banco de Portugal

A taxa de desemprego deverá ficar nos 7,2% em 2020, uma revisão em baixa face aos números anteriores, e subir para os 8,8% em 2021, de acordo com as previsões do Banco de Portugal (BdP) hoje divulgadas no Boletim Económico.