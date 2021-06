Taxa de desemprego nos EUA baixa para 5,8% em maio

É a primeira vez que a taxa de desemprego nos Estados Unidos fica abaixo de 6% desde o início da pandemia, indicam os números divulgados hoje pelo Departamento do Trabalho.

Em fevereiro de 2020, a taxa de desemprego estava em 3,5%, mas rapidamente atingiu 14,8% em abril desse ano, devido ao impacto da pandemia de covid-19.

Desde então tinha vindo a diminuir gradualmente, mas em abril subiu uma décima e tinha ficado em 6,1%, devido a um abrandamento na criação de emprego com alegadas dificuldades dos empregadores em contratar.

Os republicanos têm apontado que os apoios por desemprego, mais generosos do que antes da pandemia, não incitam a voltar ao trabalho.

Em maio, a economia norte-americana gerou 559 mil empregos, mais do dobro dos registados no mês anterior, mas ainda abaixo do esperado pelos analistas, que antecipavam 720 mil novas contratações.

Os dados sobre os novos empregos de abril foram revistos em alta e passaram dos 266 mil inicialmente contabilizados para 278 mil.

O gabinete de estatísticas laborais detetou em maio "ganhos notáveis" nos setores do lazer, restauração e hotelaria, educação privada, saúde e assistência social, segundo o relatório, com um aumento dos salários para 30,33 dólares por hora, em média.

Estes dados foram divulgados um dia depois da publicação do número semanal de pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos, que baixou para 406 mil na semana passada, em comparação com 444 mil no período anterior.