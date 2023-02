Taxa de desemprego nos EUA cai para 3,4%, o nível mais baixo desde 1969

Em dezembro tinham sido criados 260.000 postos de trabalho, segundo os dados revistos em alta, e as previsões dos analistas apontavam para um abrandamento em janeiro, sendo esperados 187.000 novos empregos.

As previsões também apontavam para uma subida da taxa de desemprego para 3,6%, quando em dezembro tinha ficado em 3,5%.

Com esta descida, a taxa de desemprego recua há quatro meses consecutivos e ficou no nível mais baixo desde 1969.

A solidez do mercado laboral norte-americano mantém-se apesar das medidas da Reserva Federal (Fed), com sucessivas subidas das taxas de juro decididas pelo banco central norte-americano desde março do ano passado, para abrandar a atividade económica e travar a inflação.

"O crescimento do emprego foi generalizado e impulsionado pelos setores de lazer e hotelaria, serviços profissionais e comerciais e cuidados de saúde", precisou o Departamento do Trabalho.

Após a divulgação destes dados, o dólar subia em relação ao euro e à libra.